Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца — она назначена на 20 января. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников издания, Келлог планировал посетить Украину в начале января, чтобы встретиться с ее лидерами и оценить ситуацию в продолжающемся конфликте с Россией.

Другие источники ранее сообщили, что Келлог якобы попытается уговорить президента Владимира Зелинского пойти на территориальные уступки Москве.

Решение отложить визит вызвало спекуляции вокруг заявленного Трампом плана по завершению войны в Украине. Новоизбранный президент США неоднократно утверждал, что сможет урегулировать конфликт в течение 24 часов после вступления в должность, однако детали его предложений остаются неизвестными. Уже сейчас его подход вызывает критику со стороны НАТО и Киева, которые опасаются, что стратегия Трампа потребует серьезных уступок России.

По словам источников, план Трампа может включать отсрочку вступления Украины в НАТО на 20 лет и создание демилитаризованной зоны вдоль текущей линии фронта.

Однако в Кремле отвергли эти планы. Россия открыто отказалась рассматривать возможность перемирия на этих условиях. Аналитики отмечают, что этот отказ подчеркивает сложности, с которыми Трамп столкнется при попытках достичь мира, особенно на условиях, выгодных Киеву.

Келлог, назначенный в ноябре специальным посланником Трампа по Украине, стал соавтором американского мирного плана. Он включает переговоры между Москвой и Киевом и частичное снятие санкций с России в обмен на прекращение боевых действий.

Его запланированная поездка в Киев могла бы стать первой прямой встречей новой администрации Трампа с украинскими чиновниками после выборов. Потому ее перенос вызвал нервное раздражение в Киеве.