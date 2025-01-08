ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Германия попросила ЕС ослабить санкции против Сирии
Берлин ждет одобрения Брюсселя, чтобы принять санкционные послабления — аналогичные тем, о которых уже объявили США
Германия попросила ЕС ослабить санкции против Сирии
Фото: Reuters / Others
8 января 2025 г.

Германия инициировала дискуссию среди стран Евросоюза о смягчении санкций против Сирии, сообщили во вторник источники из немецкого МИД. Планируется предоставить послабления в отдельных секторах для улучшения ситуации в стране, сообщает Reuters.

Решение потребует единогласной поддержки всех членов ЕС. Министерство иностранных дел Германии отказалось от комментариев.

Сообщается, что предложения о смягчении санкций были направлены в Брюссель в середине декабря. Как сообщает Financial Times, документ предполагает постепенное снятие ограничений в обмен на соблюдение Сирией социальных обязательств, включая защиту прав женщин и меньшинств, а также обеспечение контроля за нераспространением оружия.

Молниеносное наступление повстанцев свергло режим Асада 8 декабря. Группировка Хайят Тахрир аш-Шам под руководством Ахмеда аш-Шара, возглавлявшая борьбу с силами режима, сформировала временное правительство. Аш-Шара ранее в этом месяце заявлял, что выборы в стране должны будут пройти в течение трех лет, чему будет предшествовать написание новой Конституции.

На фоне кризиса США в понедельник ввели шестимесячное послабление санкций для облегчения гуманитарной помощи, решения проблем с энергоснабжением и проведения денежных переводов. ЕС рассматривает возможность введения аналогичных временных мер с возможностью их отмены при необходимости.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us