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Алиев: «Зангезурский коридор будет открыт»
Президент Азербайджана заявил о неминуемости открытия транспортного коридора на Южном Кавказе и призвал не чинить «географические преграды» между его страной и Турцией
Алиев: «Зангезурский коридор будет открыт»
«Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше», — заявил Алиев / Others
8 января 2025 г.

Зангезурский коридор должен быть и будет открыт. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в телевизионном интервью во вторник.

Он отметил также, что позиции «соросовцев» постепенно ослабевают, и призвал руководство Армении это осознать.

«Диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке – Асада уже отправлена на свалку истории и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг», — сказал Алиев.

«Мы, Азербайджан, не являемся для них источником опасности. Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам», — добавил он, призвав Ереван не быть «географической преградой» между Турцией и Азербайджаном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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