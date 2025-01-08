Зангезурский коридор должен быть и будет открыт. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в телевизионном интервью во вторник.

Он отметил также, что позиции «соросовцев» постепенно ослабевают, и призвал руководство Армении это осознать.

«Диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке – Асада уже отправлена на свалку истории и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг», — сказал Алиев.

«Мы, Азербайджан, не являемся для них источником опасности. Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам», — добавил он, призвав Ереван не быть «географической преградой» между Турцией и Азербайджаном.