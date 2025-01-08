Илон Маск поддержал вновь оживившиеся в Великобритании призывы к новому расследованию скандала, связанного с «бандами растления», которые на протяжении десятилетий систематически насиловали несовершеннолетних в городах Англии.

В серии публикаций на платформе X миллиардер обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в «соучастии в массовых изнасилованиях в обмен на голоса», назвал министра по вопросам защиты Джесс Филлипс «апологетом изнасилований и геноцида» и призвал отправить ее в тюрьму. Кроме того, он присоединился к призывам, обращенным к королю Карлу III — о вмешательстве в ситуацию.

Заявления Маска вызвали возмущение среди членов Лейбористской партии. Стармер осудил «распространителей лжи и дезинформации», отметив, что их действия продиктованы не заботой о жертвах, а личными интересами.

Скандал с «группами растления» связан с серией громких дел, в которых выяснилось, что банды, преимущественно состоявшие из мужчин южноазиатского происхождения, заманивали, накачивали наркотиками и насиловали девочек из неблагополучных семей. Наиболее известные случаи произошли в городах Ротерхем, Рочдейл и Олдхэм с 1980-х годов до начала 2010-х.

Доклад профессора Алексис Джей в 2014 году выявил, что в Ротерхеме с 1997 по 2013 год около 1400 детей подверглись сексуальной эксплуатации. Документ также указывал на провалы полиции и властей, которые отказывались от расследований из-за опасений перед «расовым бунтом». В 2022 году Джей, ставшая председателем Независимого расследования по вопросам насилия над детьми (IICSA), предложила 20 рекомендаций, которые до сих пор не выполнены.

Маск вмешался в обсуждение после того, как стало известно, что министр Филлипс отклонила запрос на проведение нового правительственного расследования в Олдхэме, предложив местному совету самостоятельно принять решение о его необходимости. Оппозиционные фигуры, включая лидера консерваторов Кеми Баденок, поддержали призывы Маска к национальному расследованию.

Хотя точное число пострадавших неизвестно, независимое расследование 2022 года собрало свидетельства от более чем 7 тыс. жертв, а специальная группа, созданная в 2023 году, оказала помощь примерно 4 тыс. пострадавших.