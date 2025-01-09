Украина заявила о готовности занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, если Будапешт решит перейти на сторону союзов, возглавляемых Россией. Это резкое заявление МИД Украины стало ответом на продолжающуюся поддержку Венгрией пророссийских нарративов и ее препятствия в оказании Западом помощи Киеву.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, украинский МИД раскритиковал действия венгерского руководства, которое обвинило Киев в росте цен на газ в Европе. Эти обвинения были названы «манипулятивными», а также попыткой использовать их в политических целях внутри страны.

Киев также саркастически высказался о возможном присоединении Венгрии к Содружеству Независимых Государств (СНГ) или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — обе находятся под контролем России. Украина подчеркнула, что она «готова занять любое свободное место в ЕС и НАТО, если Венгрия откажется от своего».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в повышении цен на природный газ в Европе на 20%. Он сослался на решение Киева прекратить транзитное соглашение с Россией с 1 января 2025 года. Однако примечательно тут то, что Венгрия получает российский газ через маршруты по Черному морю. То есть она остается не затронутой этим решением Киева.

В отличие от большинства стран ЕС, Венгрия увеличила импорт российского газа после начала российско-украинской войны в 2022 году. Пока ЕС стремится снизить зависимость от российских энергоресурсов, Венгрия, Словакия и Австрия остаются наиболее зависимыми. Будапешт неоднократно выступал против военной и финансовой помощи Украине со стороны ЕС, а также задерживал введение санкций против России.

Киев призвал Венгрию сосредоточиться на укреплении европейского единства и своей энергетической независимости, а не подрывать коллективные усилия.

Тем временем Украина продолжает стремиться к членству в ЕС и НАТО, заручившись поддержкой многих государств-членов. Противников украинского будущего в альянсе тоже хватает: помимо Венгрии, против этого решения выступает и новая администрация США.