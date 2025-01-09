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«Россия бомбила не противников Асада, а пустыри»
Иранский генерал Бехруз Эсбати обвинил Россию в обмане, заявив, что ее авиация вместо ударов по противникам режима Асада в Сирии бомбила пустыри
«Россия бомбила не противников Асада, а пустыри»
Башар Асад и Владимир Путин / Фото: Reuters
9 января 2025 г.

Иранский генерал Бехруз Эсбати обвинил Россию в обмане и серьезных ошибках в Сирии. В аудиозаписи его выступления, опубликованной сайтом Abdi Media и процитированной The New York Times, он назвал свержение режима Башара Асада «серьезным поражением» Ирана.

«Я не считаю, что потеря Сирии — это то, чем можно гордиться. Мы потерпели поражение, поражение очень серьезное», — заявил Эсбати.

Генерал отметил, что отношения Ирана с Асадом обострились за последние месяцы из-за его отказа открыть фронт против Израиля после начала военных действий в секторе Газа.

Эсбати также обвинил Россию в том, что она вводила Иран в заблуждение, утверждая, что ее авиация наносит удары по силам оппозиции. По его словам, российские самолеты сбрасывали бомбы на пустыри вместо реальных целей.

Кроме того, генерал заявил, что во время израильских атак на связанные с Ираном объекты в Сирии Россия отключала радары, фактически помогая Израилю.

Эсбати подчеркнул, что Иран продолжит деятельность в Сирии, формируя «ячейки сопротивления».

Российские власти пока не прокомментировали обвинения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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