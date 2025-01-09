Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала высказывания избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии и Панамского канала, назвав их не агрессивными претензиями, а стратегическим посланием другим крупным державам, особенно Китаю.

На ежегодной пресс-конференции в Риме, организованной Национальным советом журналистов и Ассоциацией парламентской прессы, Мелони заявила: «Я исключаю, что США в ближайшие годы будут пытаться силой аннексировать территории, которые их интересуют». Она подчеркнула, что такие заявления связаны с растущим интересом Китая к этим стратегическим регионам.

«Панамский канал — ключевой объект для глобальной торговли, а Гренландия богата стратегически важными сырьевыми ресурсами. Эти регионы привлекают внимание крупных игроков, включая Китай, и США демонстрируют, что не останутся в стороне», — добавила премьер-министр.

Отвечая на вопросы о возможном повышении Трампом тарифов на импорт из Европы, Мелони подчеркнула, что такие действия нанесут вред как американской, так и европейской экономике. По ее мнению, поиск решения через диалог является единственным выходом.

Мелони также прокомментировала поддержку Илоном Маском крайне правых сил в Европе. Она отметила, что Маск известен своими заявлениями, но акцентировала внимание на том, что настоящая проблема возникает, когда богатые люди финансируют политические партии и используют ресурсы для влияния на политические процессы.

«Маск этого не делает. Но таким занимается Джордж Сорос, которого называют филантропом», — подчеркнула премьер-министр.