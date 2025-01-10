Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил перед журналистами в Стамбуле. Особое внимание он уделил ситуации в Сирии.

«В Сирии мы стояли на правильной стороне истории, отстаивали справедливость. История Турции в Сирии только начинается. Операцию против YPG проведем либо мы, либо новое правительство», — заявил Фидан.

«Страны, демонстрирующие двоякую позицию в борьбе с терроризмом, должны извлечь уроки из террористических атак. Мы продолжим борьбу с равной решимостью, не делая различий между ДАЕШ и PKK. Мы не можем жить под постоянной угрозой: либо Дамаск предпримет действия, либо это сделаем мы. В случае необходимости мы сами проведем операцию против YPG», — заявил министр.

По его словам, борьба с терроризмом станет основным направлением деятельности в 2025 году. «Турция обладает потенциалом и решимостью уничтожать все угрозы в их зародыше. Ничто не будет как прежде», — подчеркнул министр.

Фидан также затронул другие важные международные темы. Он отметил укрепление отношений с Ираком, положительную динамику в диалоге с Грецией и продолжающуюся поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Говоря об отношениях с США, министр выразил надежду на сохранение позитивного импульса при администрации Трампа.

Касательно Европейского Союза Фидан отметил, что хотя двусторонние отношения с отдельными странами ЕС развиваются успешно, взаимодействие с институтами союза остается проблемным. Членство в ЕС по-прежнему остается целью внешней политики Турции, хотя за последние 10 лет ситуация существенно изменилась.