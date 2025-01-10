Правительство Японии объявило о расширении санкционного списка в ответ на нападение России на Украину. Об этом сообщает Интерфакс.

Под санкции попала 51 российская компания, включая Российский машиностроительный научно-производственный союз и Алексинский химический завод, а также три банка: ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

Личные санкции введены против 11 граждан России, в том числе гендиректора АЛРОСА Павла Маринычева, первого заместителя главы «Ростех» Владимира Артякова и главы «ПСВ Технологии» Сергея Петрова.

Санкции распространились и на 31 иностранную компанию из Китая, Казахстана, Кыргызстана и еще нескольких стран.

Это не первый шаг Японии по поддержке Украины. Страна прекратила экспорт оборудования, машин и транспорта в Россию. Санкционные списки ранее расширялись в июне и апреле 2024 года. В них включены десятки компаний и запрещено экспортировать 164 категории промышленных товаров, включая литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло и вольфрамовый порошок.

10 июля 2024 года в Японии впервые был арестован гражданин России по подозрению в обходе санкций. Сообщается, что он руководил компанией Astrade.