Правительство Канады разрабатывает несколько сценариев ответных мер на случай, если Дональд Трамп после вступления в должность введет обещанные 25-процентные пошлины на канадские товары. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Среди возможных шагов — введение экспортных пошлин на виски из Кентукки, апельсиновый сок из Флориды, а также стальные и керамические изделия из США, включая унитазы и раковины. По данным Globe and Mail, в правительстве обсуждается более широкий список товаров, который охватывает почти весь американский экспорт в Канаду.

Правительство Трюдо также рассматривает возможность наложения пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и калийная соль. Этот шаг считается крайней мерой, но, как отмечают источники, он может оказать немедленное давление на американские цены на энергоносители.

Канадские чиновники подчеркивают, что реакция будет зависеть от реальных действий Трампа. При этом правительство надеется избежать торговой войны, хотя ожидает попыток ограничить канадский экспорт даже при отсутствии масштабных мер.

Напряжение в отношениях между Оттавой и Вашингтоном растет. Трамп неоднократно называл Канаду 51-м штатом США и заявил о намерении применить экономические меры против соседней страны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что «нет ни единого шанса», что Канада станет частью Соединенных Штатов. В свою очередь, советник Трампа Илон Маск назвал Трюдо «девочкой» и «бывшим губернатором Канады».

Канада уже сталкивалась с торговыми спорами с США. В 2018 году она вводила пошлины на виски из Кентукки, что стало частью конфликта, разрешенного пересмотром регионального торгового соглашения о свободной торговле. Сейчас, в преддверии новых угроз, Оттава готова к более решительным действиям.