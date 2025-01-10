ПОЛИТИКА
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Что происходит на польско-белорусской границе?
Польский генерал заявил, что усиление военного присутствия Беларуси у западной границы — сигнал к возможной эскалации
Что происходит на польско-белорусской границе?
Фото: Reuters / Others
10 января 2025 г.

Увеличение численности белорусских войск на границе с Польшей является попыткой посеять тревогу в стране и, возможно, предвестником эскалации конфликта, заявил польский генерал Мечислав Гоцул в интервью таблоиду Fakt.

«Это игра, направленная на создание беспокойства», — отметил он, добавив, что подобные действия Беларуси «вероятно, скрывают цель обострения конфликта».

Польша утверждает, что Беларусь с 2021 года осуществляет на границе с Польшей элементы гибридной войны, намеренно направляя мигрантов изи Ближнего Востока через границу для дестабилизации миграционной политики ЕС.

Кроме того, в Польше обеспокоены, что РФ разместила ядерное оружие вблизи пограничных районов.

По данным Euroradio, Белоруссия отправила в район механизированные подразделения, артиллерию и дроны. Военные уже некоторое время находятся в лесах у границы, выполняя задачи по «укреплению государственной границы». Усиленное присутствие войск также зафиксировано у границы с Украиной.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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