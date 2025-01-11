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Хакан Фидан отправляется в Эр-Рияд обсуждать Сирию
В столице Саудовской Аравии пройдет международная встреча по сирийскому вопросу с участием министров иностранных дел ведущих государств региона
Хакан Фидан отправляется в Эр-Рияд обсуждать Сирию
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Фото: АА / Others
11 января 2025 г.

12 января 2025 года в Эр-Рияде состоится международная встреча по Сирии, являющаяся продолжением переговоров, прошедших 14 декабря 2024 года в иорданской Акабе. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в этом важном дипломатическом событии.

На встречу приглашены представители 16 государств и международных организаций. Ожидается участие министров иностранных дел Турции, Сирии, стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман), а также Ирака, Ливана, Иордании, Египта, Великобритании и Германии. США и Италия будут представлены на уровне заместителей министров.

Также в переговорах примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, генеральный секретарь Лиги арабских государств, генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива и специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии.

Ожидается, что министр Фидан в своем выступлении:

  • подчеркнет важность контактов с новым руководством Сирии на основе вовлечения и стимулирования;

  • акцентирует внимание на необходимости соблюдения территориальной целостности Сирии;

  • подтвердит готовность принятия всех необходимых мер против сепаратистских террористических организаций;

  • укажет на важность систематических шагов в восстановлении Сирии;

  • призовет к расширению исключений из санкций против Сирии на критически важные секторы экономики.

Встреча будет сфокусирована на следующих шагах по обеспечению стабильности и безопасности в Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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