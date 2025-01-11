Сирийский шпион, выдававший себя за беженца в Нидерландах, заманил известного оппозиционного активиста Мазена аль-Хамаду в Сирию, где тот был арестован и позже погиб в Дамаске. К такому выводу пришли авторы расследования из нидерландского портала Alex Nieuws.

Агент сирийских спецслужб, известный как Маджед А., получил около 800 тыс. евро за три года работы на «Мухабарат» - тайную службу режима Башара Асада. Для прикрытия он владел мебельным магазином в Эйндховене, а деньги получал через четыре компании в Нидерландах.

«Маджед хотел доказать, что способен работать на «Мухабарат», — рассказал Ахмед аль-Ашкар, информатор из Хамы. Шпион сотрудничал с главой сирийской разведки в Лондоне Мохаммадом Самури, заманивая беженцев обратно в Сирию ложными обещаниями безопасности.

Исполнительный директор Syrian Emergency Task Force Муаз Мустафа рассказал, что сирийская разведка наговорила Хамаде «множество лжи, включая то, что он сможет вернуться домой и договориться об освобождении заключенных из Дейр-эз-Зора». «Мазен находился в тяжелом психологическом состоянии. Они воспользовались его состоянием и душевной травмой», — рассказал Мустафа.

«Несмотря на все усилия друзей и семьи, режим забронировал ему билет из Берлина в Бейрут, а оттуда в Дамаск. С ним летела женщина из посольства. Его последний звонок был нашей команде и племяннику из аэропорта», — добавил Мустафа.

Сестра активиста Ламья аль-Хамада сообщила репортеру NOS, что сирийская разведка угрожала Мазену арестом его сестер. «А Мазен знал, что режим делает с женщинами», — сказала она, намекая на сексуальное насилие в сирийских тюрьмах.

Аль-Хамада был ведущим голосом против правительства Асада и годами рассказывал о пережитых ужасах в тюрьме Седная, где провел 18 месяцев после попытки провезти детское питание в осажденный пригород Дамаска в 2012 году.

После возвращения в Сирию в 2020 году он был немедленно арестован и содержался в печально известной тюрьме Седная. В декабре 2024 года, после падения правительства Асада, его тело было обнаружено в морге военного госпиталя близ Дамаска.