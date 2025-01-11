Избранный президент США Дональд Трамп намерен начать свое второе президентство с беспрецедентной законодательной активности. Об этом избранный президент сообщил республиканским сенаторам во время закрытой встречи на Капитолийском холме.

«Их будет значительное количество», — заявил сенатор-республиканец Джон Хувен, комментируя пакет из более чем 100 исполнительных указов, которые планируется запустить уже в день инаугурации 20 января.

Главный советник Трампа Стивен Миллер представил сенаторам первоочередные меры по ужесточению пограничной безопасности и иммиграционного контроля. Планы включают завершение строительства стены на границе с Мексикой и создание центров содержания мигрантов до их высылки. По словам сенаторов, предложения оцениваются в 100 млрд долларов, которые новая администрация и республиканский Конгресс планируют включить в бюджет.

Сенатор Джеймс Ланкфорд, возглавлявший переговоры по пограничной безопасности в прошлом Конгрессе, пояснил приоритеты: «Начнем с самого простого. В первую очередь это недавние нелегалы, преступники и те, кого суд уже постановил депортировать – всего более миллиона человек. С этого и начнем работу».

Хотя исполнительные указы в первый день работы новой администрации – обычная практика, масштаб планируемых Трампом действий беспрецедентен. Помимо иммиграционной политики, указы затронут энергетику, госслужбу, гендерную политику в школах и требования об обязательной вакцинации, фактически отменяя ключевые решения администрации Байдена.