ПОЛИТИКА
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Трамп бойко начнет свой новый срок
Избранный президент США готовит более 100 исполнительных указов на первый день работы, в том числе распоряжение о депортации более миллиона человек
Трамп бойко начнет свой новый срок
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
11 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен начать свое второе президентство с беспрецедентной законодательной активности. Об этом избранный президент сообщил республиканским сенаторам во время закрытой встречи на Капитолийском холме.

«Их будет значительное количество», — заявил сенатор-республиканец Джон Хувен, комментируя пакет из более чем 100 исполнительных указов, которые планируется запустить уже в день инаугурации 20 января.

Главный советник Трампа Стивен Миллер представил сенаторам первоочередные меры по ужесточению пограничной безопасности и иммиграционного контроля. Планы включают завершение строительства стены на границе с Мексикой и создание центров содержания мигрантов до их высылки. По словам сенаторов, предложения оцениваются в 100 млрд долларов, которые новая администрация и республиканский Конгресс планируют включить в бюджет.

Сенатор Джеймс Ланкфорд, возглавлявший переговоры по пограничной безопасности в прошлом Конгрессе, пояснил приоритеты: «Начнем с самого простого. В первую очередь это недавние нелегалы, преступники и те, кого суд уже постановил депортировать – всего более миллиона человек. С этого и начнем работу».

Хотя исполнительные указы в первый день работы новой администрации – обычная практика, масштаб планируемых Трампом действий беспрецедентен. Помимо иммиграционной политики, указы затронут энергетику, госслужбу, гендерную политику в школах и требования об обязательной вакцинации, фактически отменяя ключевые решения администрации Байдена.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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