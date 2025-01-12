Суданская армия объявила о захвате города Вад-Мадани, столицы штата Аль-Джазира, который находился под контролем «Сил быстрого реагирования» (RSF) с декабря 2023 года. По словам представителей правительства, лояльного армии, Вад-Мадани был «освобожден». Командующий RSF Мохаммед Хамдан Дагло в аудиосообщении признал потерю города, но пообещал вернуть контроль: «Сегодня мы проиграли раунд, но не битву».

Город, расположенный в 200 км к югу от Хартума, играет стратегическую роль, являясь перекрестком транспортных маршрутов, связывающих несколько штатов. Местные жители сообщили о боях в центре города и на подступах к мосту Хантоуб, который ранее находился под контролем RSF.

В первые месяцы войны около полумиллиона человек укрывались в штате Аль-Джазира, а в декабре 2023 года в результате молниеносного наступления RSF беженцами, по данным ООН, оказались около 300 тыс. человек.

Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года между Суданской армией, возглавляемой генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и парамилитарными Силами быстрого реагирования (RSF) под командованием Мохаммеда Хамдана Дагло. Конфликт разгорелся из-за борьбы за власть между военными лидерами, которые ранее сотрудничали в переходном правительстве после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году. США в начале января обвинили «Силы быстрого реагирования» в геноциде.

Война унесла жизни десятков тысяч человек, а 12 млн были вынуждены покинуть свои дома. Почти девять миллионов из них остаются внутри страны, что, по мнению ООН, является крупнейшим в современном мире кризисом, связанным с вынужденным перемещением людей.