До инаугурации Трампа осталась неделя. Все больше стран предлагают себя в качестве площадки для первых за последние три года прямых переговоров между лидерами США и России.

12 января президент Сербии Александр Вучич предложил организовать встречу избранного президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Белграде. Сербский лидер подчеркнул: Сербия способна обеспечить безопасность и нейтралитет для проведения столь важного саммита.

Трамп 9 января заявил, что планы встречи с Путиным уже обсуждаются, хотя конкретных деталей пока нет. По словам Вучича, Сербия станет идеальным местом для этой встречи благодаря своему уникальному положению в Европе.

«Сербия — это страна, где президент Трамп пользуется наибольшей поддержкой во всей Европе», — отметил Вучич, добавив, что Путин также сохраняет значительную популярность среди сербского населения.

«Как нейтральное государство, не входящее в военные альянсы, такие как НАТО, Сербия идеально подходит для проведения этой встречи», — пояснил Вучич.

Но если руководствоваться такими критериями, то для встречи могут подойти и другие европейские страны: Австрия и Швейцария, например, также не входят в НАТО. К слову, Швейцария также выразила готовность принять переговоры. Представитель МИД страны Николя Бидо подтвердил, что страна готова предоставить площадку для встречи.

Предложение Белграда прозвучало на фоне продолжающейся политики Сербии по балансированию отношений с Россией и Западом. Несмотря на отказ от введения санкций против Москвы после ее вторжения в Украину, Вучич подтвердил поддержку суверенитета Украины над Крымом и Донбассом, назвав Украину «дружественной страной».

Формат встречи Трампа и Путина пока находится на стадии обсуждения. По словам будущего советника по национальной безопасности США Майка Уолтца, в ближайшие дни ожидается телефонный разговор между лидерами для согласования деталей. Кремль заявил, что личная встреча президентов возможна только после инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.

Республиканец Трамп назвал войну между Россией и Украиной «кровавым хаосом» и выразил намерение обсудить этот конфликт с Путиным. Однако его нежелание критиковать президента России и прошлые высказывания, поддерживающие позицию Москвы по вопросу членства Украины в НАТО, вызывают обеспокоенность у Киева и Евросоюза.