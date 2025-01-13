Новоизбранный президент Ливана Джозеф Аун в понедельник начал парламентские консультации для определения кандидата на пост премьер-министра, который сформирует новое правительство. Консультации проходят в президентском дворце к востоку от Бейрута.

Аун встречается с парламентскими блоками и независимыми депутатами, чтобы определить, кто из претендентов получит наибольшую поддержку. Основные кандидаты на пост премьер-министра — уходящий премьер Наджиб Микати и судья Наваф Салам, избранный в феврале 2024 года председателем Международного суда ООН.

Депутат Фуад Махзууми объявил о своем выходе из списка претендентов и призвал к консенсусу вокруг Навафа Салама, которого описал как альтернативу «кандидату от истеблишмента» — Микати.

В Ливане премьер-министр назначается президентом страны после проведения обязательных парламентских консультаций, предусмотренных статьей 53 Конституции Ливана. Хотя президент не обязан следовать итогам консультаций, он, как правило, выбирает кандидата, который пользуется поддержкой большинства.

Формирование правительства может затянуться из-за политических и конфессиональных особенностей страны. По традиции, премьер-министр Ливана должен быть суннитом, президент — католиком-маронитом, а спикер парламента — шиитом.

Джозеф Аун был избран парламентом в четверг, завершив двухлетний период политического вакуума после ухода Мишеля Ауна (однофамильца) в октябре 2022 года.