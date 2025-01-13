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Армения не намерена покидать ЕАЭС
Министр экономики Армении заявил, что вопроса выхода из ЕЭАС на повестке правительства нет, а членство в обеих организациях — только на пользу Еревану
Армения не намерена покидать ЕАЭС
Геворг Папоян / Фото: пресс-служба правительства Армении / Others
13 января 2025 г.

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а вступление в ЕС рассматривает как параллельный процесс.

«Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас», — цитирует ТАСС армянского министра.

«Нам нужно стать страной, где, если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — добавил он.

По словам министра, Армения должна укреплять и развивать отношения как с ЕАЭС, так и с другими международными организациями.

9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Однако премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что окончательное решение может быть принято только на референдуме.

В свою очередь, заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук заявил, что обсуждение законопроекта о вступлении в ЕС рассматривается Москвой как начало процесса выхода Армении из ЕАЭС. Он подчеркнул, что членство Армении в ЕС несовместимо с ее участием в ЕАЭС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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