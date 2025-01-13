Громкий инцидент произошел на борту американской авиакомпании Frontier Airlines. Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов был вынужден покинуть самолет после конфликта с бортпроводницей из-за места у аварийного выхода

«Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала. Хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места», – написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Согласно появившейся видеозаписи, стюардесса спросила у российского спортсмена, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Когда Нурмагомедов не сразу ответил на вопрос, его попросили пересесть. После отказа спортсмена сотрудница пригрозила вызвать супервайзера.

«Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию», – подчеркнул Нурмагомедов, отметив при этом, что не считает произошедшее дискриминацией по национальному или религиозному признаку.

Инцидент произошел накануне крупного турнира UFC в Лос-Анджелесе, запланированного на 18 января, где должны выступить бойцы из команды Нурмагомедова – Ислам Махачев в защите титула против Армана Царукяна и Умар Нурмагомедов в бою с Мерабом Двалишвили.

Авиакомпания Frontier Airlines инициировала внутреннюю проверку по факту инцидента со снятием с рейса Хабиба Нурмагомедова. Пресс-служба авиаперевозчика отреагировала на публикацию бывшего чемпиона UFC в социальной сети X, заявив, что компании известно о случившемся, и в настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.