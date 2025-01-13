ПОЛИТИКА
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Турция отвергает переговоры с террористами
Представитель правящей партии Турции заявил о твердой позиции по борьбе с терроризмом и обозначил ключевые направления внешней политики страны
Турция отвергает переговоры с террористами
Омер Челик / Фото: AA / Others
13 января 2025 г.

Мы исключим терроризм из повестки дня страны. Переговоров с террористическими группировками не будет никогда. Об этом заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик по итогам заседания Центрального исполнительного комитета партии.

Представитель правящей партии подчеркнул, что цель — это Турция без терроризма. «Послания нашего президента и господина [главы Партии националистического движения Девлета] Бахчели ясны. О компромиссах речи не идет. Наши красные линии определены. Здесь нет места переговорам», — отметил он.

Политик также отметил, что Турция внимательно следит за борьбой сирийского народа за свободу. Он подчеркнул, что YPG/PYD не представляет курдское население, и Турция не допустит несправедливости по отношению к курдским братьям в регионе.

По вопросу Газы представитель партии заявил о продолжающемся геноциде и подтвердил позицию Турции: «Наша позиция по Газе будет неизменной до создания палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года».

Представитель партии также отметил готовность работать как с республиканцами, так и с демократами в США. «Эрдоган и Трамп хорошо знают друг друга. Администрации необходимо предпринять шаги по ситуации в Газе как можно скорее. Для нас важны конкретные действия», — заявил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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