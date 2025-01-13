Суданская армия отбила у военизированных формирований Сил быстрого реагирования (СБР) город Вад-Медани, столицу штата аль-Джазира, что ознаменовало возможный поворотный момент в продолжающейся почти два года гражданской войне.

«Мы так счастливы, что не можем выразить свои чувства, — сказала одна из женщин в воскресенье, когда солдаты стреляли в воздух, а люди ликовали на улицах. — Целый год мы были как в тисках, не могли дышать».

Конфликт, начавшийся в апреле 2023 года в столице Хартуме из-за разногласий по интеграции вооруженных сил, привел к одному из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. Более 12 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, а половина населения оказалась на грани голода.

Освобождение города имеет стратегическое значение для армии, что позволит перекрыть линии снабжения СБР в Хартуме и восточной части страны. По словам местных жителей, во время оккупации СБР некогда плодородный штат оказался под угрозой голода, а деревни опустели из-за насильственных рейдов.

Генерал Шамс аль-Дин Каббаши, заместитель командующего вооруженными силами, обратился к войскам и мирным жителям в Медани: «Это большая победа, за которую мы благодарим Бога, но мы не останавливаемся, мы движемся быстро, мы торопимся, и с Божьей помощью скоро каждый дюйм Судана будет освобожден».

Свидетели сообщают о масштабных грабежах во время оккупации. «Если у нас было хотя бы 1000 фунтов (1,66 долларов США — прим. ред.), они требовали отдать их. Они измучили и унизили нас, — рассказал адвокат Ахмед Абделькадир. — Они оставили нас ни с чем».