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Отец израильского пленника обвинил Нетаньяху в военных преступлениях
Отец 19-летнего заложника ХАМАС назвал израильского премьера военным преступником и приветствовал ордер МУС
Отец израильского пленника обвинил Нетаньяху в военных преступлениях
Йехуда Коэн / Фото: соцсети / Others
14 января 2025 г.

Йехуда Коэн, отец 19-летнего израильского солдата Нимрода Коэна, удерживаемого в Газе, заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху совершает военные преступления. Выступая в Кнессете перед семьями заложников, он обвинил главу правительства в затягивании войны в Газе ради личных интересов. По его словам, Нетаньяху виновен не только в преступлениях против жителей Газы, но и против израильских солдат.

Высказывания Коэна вызвали бурную реакцию депутатов. Член партии «Ликуд» Элиягу Ревиво заявил, что подобные обвинения могут повлиять на судьбу сына Коэна, оставив его в плену «на многие годы».

Коэн поддержал ордер на арест Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), и обвинил правительство в предательстве государства. Он раскритиковал праворадикальных политиков, которые, по его мнению, предпочитают «идеологию смерти» спасению жизней.

Семьи пленников неоднократно обвиняли Нетаньяху в неспособности вернуть своих близких домой. С начала войны в Газе в октябре 2023 года протесты против действий правительства проходят по всей стране.

Война в Газе продолжается более 15 месяцев. По данным палестинского Минздрава, с начала конфликта в секторе погибли более 46 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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