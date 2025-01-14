Йехуда Коэн, отец 19-летнего израильского солдата Нимрода Коэна, удерживаемого в Газе, заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху совершает военные преступления. Выступая в Кнессете перед семьями заложников, он обвинил главу правительства в затягивании войны в Газе ради личных интересов. По его словам, Нетаньяху виновен не только в преступлениях против жителей Газы, но и против израильских солдат.

Высказывания Коэна вызвали бурную реакцию депутатов. Член партии «Ликуд» Элиягу Ревиво заявил, что подобные обвинения могут повлиять на судьбу сына Коэна, оставив его в плену «на многие годы».

Коэн поддержал ордер на арест Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), и обвинил правительство в предательстве государства. Он раскритиковал праворадикальных политиков, которые, по его мнению, предпочитают «идеологию смерти» спасению жизней.

Семьи пленников неоднократно обвиняли Нетаньяху в неспособности вернуть своих близких домой. С начала войны в Газе в октябре 2023 года протесты против действий правительства проходят по всей стране.

Война в Газе продолжается более 15 месяцев. По данным палестинского Минздрава, с начала конфликта в секторе погибли более 46 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети.