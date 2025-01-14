В 2008 году США и еврозона фактически сравнялись по уровню ВВП: совокупное состояние 27 стран ЕС составляло $14,2 трлн, американское — $14,8 трлн. 17 лет спустя ВВП еврозоны составляет чуть более $15 трлн, в то время как ВВП США вырос до $26,9 трлн.

В результате разрыв в ВВП теперь составляет рекордные 80%. ВВП на душу населения США также превосходит показатели всех стран ЕС, за исключением Люксембурга и Ирландии.

В 2024 году средний показатель ВВП на душу населения в США составил €80,023, что почти вдвое превышает средний показатель по ЕС (€40,060).

Если сравнить европейские страны и штаты США, то обнаружится удивительное: ВВП на душу населения в самом бедном штате США — Миссисипи — выше, чем в пяти ведущих экономиках Европы. Исключение составляет лишь Германия. Однако Миссисипи составляет серьезную конкуренцию ФРГ с разницей всего в $1600.

Примечательно, что даже Великобритания, будь она штатом США, оказалась бы лишь на 49-м месте среди 50 штатов (едва превосходя Миссисипи).

Почему так вышло?

С 2010 по 2023 год совокупный уровень роста ВВП в США достиг 34% по сравнению с 21% в Евросоюзе. Этот разрыв можно объяснить двумя словами: инвестиции в технологии. Точнее их недостаток. ЕС очень скупо инвестирует в научные исследования и разработки. Случай с США показывает, что инвестиции в этот сектор связаны с увеличением продуктивности.

За тот же период производительность труда выросла на 22% в США и всего на 5% в Еврозоне. Поэтому отставание Европы от США стало явным уже с начала 2010-х годов, и его нельзя объяснить разницей в росте трудоспособного населения.

Факты говорят сами за себя. Конечно, европейские города славятся своей архитектурой, кухня и вино остаются непревзойденными, а августовские отпуска — мечта любого. Не стоит забывать и о всеобщем здравоохранении. Однако экономические показатели неутешительны.

Во-первых, американцы богаче. Средний ВВП на душу населения в США уже давно превышает аналогичный показатель в Еврозоне. С 1990 года разница выросла с 16% до более чем 30% к 2023 году.

Во-вторых, США больше инвестируют в науку и исследования. Государственный и частный секторы тратят больший процент от своего ВВП на эти цели, чем Европа. В отчете Еврокомиссии подчеркивается, что многие европейские предприниматели предпочитают искать финансирование у американских венчурных инвесторов и масштабировать свои проекты на рынке США.

Если ЕС не поменяет свой подход и не станет рисковать, то в ближайшие годы ВВП США превысит европейский в два раза. А там, глядишь, и Дания сменит свою категоричную позицию и уступит Трампу Гренландию.