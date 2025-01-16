Ливанский судья Тарек Битар в четверг возобновил расследование взрыва в порту Бейрута 2020 года, предъявив обвинения десяти лицам, включая сотрудников сил безопасности, таможни и военных. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в судебных кругах.

Расследование было приостановлено на два года после давления со стороны «Хезболлы», обвинявшей Битара в предвзятости. Однако ослабление позиций группировки после конфликта с Израилем и избрание нового президента Ливана Джозефа Ауна, пообещавшего поддерживать независимость судебной системы, позволили делу вновь сдвинуться с мертвой точки.

Согласно источнику, обвинения предъявлены трем сотрудникам и семи высокопоставленным офицерам ливанской армии, Генеральной службы безопасности и таможни. Их допросы начнутся в феврале, а затем пройдут слушания с ранее обвиненными бывшими министрами, депутатами и представителями портовой администрации.

Новый премьер-министр Ливана Наваф Салам, бывший судья Международного суда ООН, на этой неделе заявил о намерении добиться справедливости для жертв трагедии.

В результате взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года погибли, по меньшей мере, 218 человек, более 7 тыс. получили ранения. Материальный ущерб оценивался в примерно 15 млрд долларов: тысячи зданий были разрушены или серьезно повреждены.