Высокий суд Лахора приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана, уже находящегося под стражей, к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции. Вместе с ним к семи годам заключения приговорена его жена Бушра Биби, сообщает Associated Press.

По версии суда, в период своего премьерства Хан и его супруга приняли земельный участок от магната недвижимости Малика Риаза в обмен на содействие в отмывании денег. Также экс-премьер якобы выделял Риазу средства из тех же активов для уплаты штрафов.

Это уже пятый приговор Имрану Хану с момента его отставки в 2022 году. Ранее он был признан виновным в коррупции, раскрытии государственных секретов и нарушении закона о браке. По большинству обвинений срок заключения совпадал и составлял 14 лет. Однако позже некоторые обвинения были сняты.

В декабре 2024 года сторонники Хана из партии «Движение за справедливость» организовали массовые протесты в Исламабаде, требуя его освобождения. Протестующие уверены, что дело против Хана носит политический характер.

Сам Хан неоднократно обвинял оппозицию Пакистана и Вашингтон в сговоре, направленном на его свержение. По его словам, причиной стал внешнеполитический курс, ориентированный на сотрудничество с Китаем и Россией.

Имран Хан занимал пост премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год, пока парламент не вынес ему вотум недоверия.