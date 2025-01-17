Замглавы МИД России и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов и глава дипмиссии от Дамаска в РФ Башар Джафари провели встречу, в ходе которой обсудили текущую обстановку в Сирии. Об этом на своем сайте сообщило российское Министерство иностранных дел.

Как сообщает МИД РФ, переговоры состоялись по инициативе сирийской стороны. Москва подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирии.

8 декабря 2024 года вооруженная сирийская оппозиция заявила о захвате Дамаска и объявила о свержении династического режима Асада. Экс-президент Башар Асад получил политическое убежище в России, фактическим лидером страны стал лидер оппозиции Ахмед аш-Шара, а исполняющим обязанности главы правительства — Мухаммед аль-Башир.