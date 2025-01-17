ПОЛИТИКА
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Первые переговоры Сирии и РФ после падения Асада
Замглавы МИД РФ провел встречу с послом Сирии в Москве — это первый контакт такого уровня между странами после свержения режима Башара Асада
Первые переговоры Сирии и РФ после падения Асада
Посольство Сирии в Москве / Фото: Reuters / Others
17 января 2025 г.

Замглавы МИД России и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов и глава дипмиссии от Дамаска в РФ Башар Джафари провели встречу, в ходе которой обсудили текущую обстановку в Сирии. Об этом на своем сайте сообщило российское Министерство иностранных дел.

Как сообщает МИД РФ, переговоры состоялись по инициативе сирийской стороны. Москва подтвердила поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирии.

8 декабря 2024 года вооруженная сирийская оппозиция заявила о захвате Дамаска и объявила о свержении династического режима Асада. Экс-президент Башар Асад получил политическое убежище в России, фактическим лидером страны стал лидер оппозиции Ахмед аш-Шара, а исполняющим обязанности главы правительства — Мухаммед аль-Башир.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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