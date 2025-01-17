После заключения перемирия между Израилем и ХАМАС мировое сообщество сталкивается с беспрецедентной задачей — восстановлением разрушенной Газы. За 15 месяцев военных действий израильские удары уничтожили тысячи домов, больниц, школ и ключевых инфраструктурных объектов. По данным ООН, более 157 тыс. палестинцев были убиты или ранены, большинство из них — женщины и дети.

По информации UNOSAT, две трети всех зданий в Газе получили повреждения, более 52 тыс. разрушены полностью. В северной части анклава уничтожено 82% жилищного фонда, а инфраструктура сельского хозяйства пострадала на 80-96%, что делает восстановление еще более сложным.

Финансовые оценки ООН и UNDP указывают, что на восстановление потребуется не менее $40 млрд, причем первые три-пять лет уйдут на восстановление базовой инфраструктуры. Из-за израильской блокады и ограничений на ввоз строительных материалов процесс может затянуться на десятилетия.

В ООН также напоминают о проблеме неразорвавшихся боеприпасов — по данным UNMAS, в Газе остается около 7 500 тонн взрывчатых веществ, что делает безопасное возвращение жителей крайне рискованным.

Кроме того, на территории анклава скопилось 42 млн тонн строительного мусора, который потребуется расчистить.

Эксперты отмечают, что восстановление Газы должно учитывать права местных жителей, а процесс должен быть возглавлен самими палестинцами. Международное сообщество пока обсуждает, какие страны будут курировать процесс, но ключевым остается вопрос о том, каким будет будущее Газы и какой — культурная идентичность.