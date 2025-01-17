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Карабахские сепаратисты сознались в преступлениях
В Баку начался суд над бывшими лидерами сепаратистского режима Карабаха. Араик Арутюнян публично извинился за обстрел Гянджи
Карабахские сепаратисты сознались в преступлениях
Карабахские сепаратисты в зале суда / Фото: АЗЕРТАДЖ / Others
17 января 2025 г.

В Бакинском военном суде начался открытый процесс над 16 бывшими лидерами карабахских сепаратистов, включая Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна и Рубена Варданяна. Их обвиняют в военных преступлениях против Азербайджана и его народа.

На первом заседании произошел неожиданный поворот - бывший лидер сепаратистов Араик Арутюнян публично раскаялся в своих действиях.

«Среди азербайджанского народа бытует мнение, что я отдал такой приказ. Это решение было принято не мной. Я сожалею и приношу извинения за это заявление. У меня не было ни такого права, ни таких полномочий, ни такой возможности выразить свое мнение. Я уже объяснял во время следствия, почему я сделал это заявление», — сказал экс-главарь сепаратистов.

Суд обеспечил всех обвиняемых переводчиками и адвокатами. По делу проходят 531 тыс. потерпевших и их представителей. Права и обязанности подсудимых были разъяснены им на армянском языке.

Отдельно рассматривается дело Рубена Варданяна, бывшего «госминистра» сепаратистов. Его обвиняют в пытках, наемничестве, нарушении законов войны, терроризме и его финансировании. Варданян подал ходатайство об объединении его дела с делом остальных 15 обвиняемых, но суд отклонил эту просьбу как не предусмотренную законодательством.

При этом суд удовлетворил второе ходатайство Варданяна, предоставив ему дополнительные 10 дней для ознакомления с материалами дела.

Следующее заседание по основному делу назначено на 21 января, а по делу Варданяна - на 27 января.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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