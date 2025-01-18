Российские военные в ночь на 18 января нанесли удар по Киеву и другим регионам Украины с применением баллистических ракет и беспилотников, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака включала 39 ударных дронов типа «Шахед», беспилотники-имитаторы и четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23. Украинская ПВО сбила 24 дрона и две ракеты. Оставшиеся беспилотники были «локационно потеряны» без последствий.

Атака затронула 11 областей, включая Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Черниговскую, Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Донецкую.

В Киеве в результате удара повреждены два жилых дома и нежилое здание в Шевченковском районе, одно из зданий загорелось. Также пострадала станция метро «Лукьяновская», которую закрыли для пассажиров, и магистральный трубопровод водоснабжения, из-за чего затоплены улицы. Видео с последствиями публикуют местные жители.

По словам начальника городской военной администрации Киева Тимура Ткаченко, погибли трое человек, еще трое ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Обломки сбитых снарядов упали в Деснянском и Голосеевском районах, что также привело к повреждениям.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что разрушены административное здание, бизнес-центр и магазин, а также повреждены 10 автомобилей. Спасательные работы продолжаются, и власти призывают жителей оставаться в укрытиях до полной отмены воздушной тревоги.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.