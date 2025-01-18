Дональд Трамп, избранный президент США, объявил о запуске собственной криптовалюты под названием $TRUMP. В первый день пользователям будет доступно 200 млн монет, а общее предложение за три года достигнет одного миллиарда.

За первые часы после старта мемкоин $TRUMP набрал капитализацию в три миллиарда долларов, а спустя полтора часа эта цифра превысила четыре миллиарда.

Сайт проекта оформлен в ярком стиле Трампа и включает его фразу «Сражайся, сражайся, сражайся», сказанную после покушения летом 2024 года.

Интерес к криптовалютам Трамп начал проявлять в ходе своей предвыборной кампании, обещая сделать США «мировой столицей криптовалюты» и создать национальный резерв биткоинов.

В декабре прошлого года он выдвинул криптолоббиста Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), известной своим жестким отношением к криптовалютам. На фоне этого биткоин впервые превысил отметку в сто тысяч долларов.

Ранее Трамп критиковал криптовалюты, называя их мошенничеством, однако теперь он активно использует их для укрепления своих политических и экономических инициатив. $TRUMP уже стал одной из самых обсуждаемых криптовалют в мире.