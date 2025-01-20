Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер сообщил, что в первый день после перемирия в Газу было отправлено свыше 630 грузовиков с гуманитарной помощью. По его словам, более 300 из них направлены на север Газы — регион, который особенно сильно пострадал от конфликта.

Флетчер отметил: «После 15 месяцев беспрерывной войны потребности в гуманитарной помощи достигли колоссальных масштабов. Времени на ожидание нет».

Перемирие, вступившее в силу 23 ноября, предусматривает не только обмен пленными между Израилем и ХАМАС, но и обеспечение ежедневной доставки гуманитарной помощи в Газу. Это жизненно важно для 2,3 млн жителей, которые столкнулись с голодом и нехваткой базовых ресурсов из-за военных действий и блокады.

В рамках договоренности в Газу планируется ежедневно отправлять около 600 грузовиков с продуктами питания, медикаментами и другими жизненно важными ресурсами.

С началом перемирия между Израилем и ХАМАС тысячи палестинцев начали тяжелое возвращение к тому, что осталось от их домов после 15 месяцев израильского вторжения. Для многих это не возвращение к безопасности, а путь в разрушения — более 80% сектора превратилось в щебень.