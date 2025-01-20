Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, приняв присягу в здании Капитолия. Джей Ди Вэнс также принес присягу и вступил в должность вице-президента США. Церемония впервые прошла в помещении из-за холодной погоды.

«Америка вступает в «золотой век», и с этого дня наша страна будет прежде всего», — заявил Дональд Трамп в своей первой речи после принесения присяги в качестве 47-го президента США. Он пообещал восстановить уважение к стране и обеспечить ее процветание.

День своего второго президентского срока Трамп начал с традиционной службы в церкви Святого Иоанна, куда прибыл вместе с супругой Меланией и членами семьи. После этого президентская чета отправилась в Белый дом на традиционное чаепитие с Джо и Джилл Байден.

В свой последний день на посту президента Джо Байден объявил о превентивном помиловании ряда лиц. «Моя семья подвергалась постоянным нападениям и угрозам, мотивированным исключительно желанием причинить мне боль — худший вид партийной политики. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», — говорится в заявлении уходящего президента.

Помилование получили брат президента Джеймс с супругой Сарой, сестра Валери с мужем Джоном Т. Оуэнсом и брат Фрэнсис. Также в список вошли экс-глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, бывший главный инфекционист Энтони Фаучи и экс-конгрессвумен Лиз Чейни. Байден подчеркнул, что никому из помилованных не было предъявлено обвинение.

На церемонии инаугурации присутствовали бывшие президенты США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. По данным ABC News, мероприятие собрало рекордные $250 млн, включая пожертвования от приглашенных на церемонию глав Facebook и Amazon Марка Цукерберга и Джеффа Безоса.