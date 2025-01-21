Израиль планирует освободить 200 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки, в рамках обмена на четырех израильских женщин-солдат, заявили в ХАМАС. Сделка состоится в воскресенье, 26 января, передает агентство «Анадолу».

По словам Надера Фахури, представителя офиса по делам заключенных в ХАМАС, обмен станет вторым этапом первой фазы соглашения между палестинскими группировками и Израилем. В субботу стороны обнародуют списки заключенных, подлежащих освобождению, после чего на следующий день начнется реализация договоренностей.

Фахури уточнил, что на каждую освобождаемую израильскую военнослужащую приходится 30 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки, и 20 человек с длительными сроками заключения. Если число израильских солдат, участвующих в обмене, уменьшится, сократится и число освобождаемых палестинцев. Также в соглашении предусмотрена возможность депортации некоторых палестинских заключенных, причем Египет рассматривается как одна из стран для их отправки.

Соглашение об обмене заключенными стало частью мирных переговоров, которые ведутся при посредничестве Египта, Катара и США. Ранее в рамках первой фазы договоренностей ХАМАС освободил трех израильских женщин в обмен на 90 палестинских заключенных, среди которых были женщины и несовершеннолетние.

По данным палестинских властей, в израильских тюрьмах содержится более 10 тыс. палестинцев, тогда как в секторе Газа остается около 96 израильских заложников. В ХАМАС заявляют, что десятки других погибли в результате израильских авиаударов.