Одно из первых решений Дональда Трампа на посту президента — вывести США из Парижского климатического соглашения.

Этот шаг вызвал широкую обеспокоенность по поводу его возможных последствий для глобальных усилий по борьбе с изменением климата. Еще бы: США — второй по величине источник выбросов углекислого газа в мире. Выход страны из международного пакта, направленного на ограничение глобального потепления, делает всю сделку бессмысленной.

Эксперты предупреждают, что отсутствие лидерства США может подорвать цель Парижского соглашения — сдержать рост глобальной температуры на уровне 1,5°C. Без решительных сокращений выбросов мир столкнется с еще более разрушительными лесными пожарами, подъемом уровня моря и экстремальными погодными явлениями.

Критики утверждают, что решение Трампа абсурдно и подает опасный сигнал, особенно на фоне беспрецедентных климатических катастроф, таких как разрушительные пожары в Лос-Анджелесе.

Исполнительный указ Трампа объявил о немедленном выходе США из соглашения, обходя требование об уведомлении за год до решения. Этот шаг также отменяет обязательства администрации Байдена по сокращению выбросов США на 66% в течение следующего десятилетия и приостанавливает выделение миллиардов долларов помощи бедным странам в борьбе с изменением климата.

Президент Трамп оправдал свое решение «‎победой для американской промышленности‎», утверждая — без доказательств — что выход из необязывающего соглашения сэкономит стране «более триллиона долларов».

Во время митинга в Вашингтоне он обвинил другие страны, особенно Китай, в использовании соглашения для загрязнения без последствий. «Соединенные Штаты не будут подрывать свою промышленность, пока другие загрязняют окружающую среду», — заявил Трамп.

Этот шаг сопровождался масштабным сворачиванием экологической политики, включая введение энергетической чрезвычайной ситуации для увеличения добычи нефти и газа. Трамп отметил огромные энергетические ресурсы страны, пообещав «бурить, бурить и еще раз бурить» в рамках своего плана по восстановлению нефтегазовой отрасли.

Однако критики осудили это решение. Франсис Колон, эксперт по климатической политике, в беседе с Politico заявила: «Когда США выходят из Парижского соглашения через неделю после того, как города Калифорнии стираются с лица земли, это о многом говорит».