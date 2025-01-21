Президент США Дональд Трамп аннулировал санкции против незаконных израильских поселенцев и группировок, обвиняемых в насилии против палестинцев на Западном берегу. Согласно заявлению Белого дома, Трамп отменил указ № 14115, который предусматривал меры против лиц, подрывающих мир и стабильность в регионе.

Эти санкции, наложенные Байденом, блокировали активы поселенцев в США и запрещали американцам вести с ними дела. Однако администрация Трампа пошла другим путем, что вызвало резкую критику со стороны палестинцев и международного сообщества.

На фоне продолжающейся войны в Газе растущее насилие поселенцев на Западном берегу вызывает обеспокоенность у западных союзников Израиля. Санкции Байдена были попыткой сдержать экстремистов, чьи действия, по мнению Вашингтона, препятствуют решению конфликта на основе принципа двух государств.

Группа радикальных поселенцев «ХаШомер Йош», одна из целей прежних санкций, получила известность из-за принудительного выселения палестинцев. Так, в январе 2024 года ее волонтеры окружили деревню Хирбет Занута и изгнали 250 ее жителей на том простом основании, что это якобы «‎исторически еврейские земли»‎. Полиция никак не вмешалась, поскольку эта организация напрямую финансируется правительством Биньямина Нетаньяху.

Другой фигурант санкционного списка — Ицхак Леви Филант — координатор безопасности поселения Ицхар. Он обвиняется в организации нападений на палестинцев и захвате их земель. Ранее он получал зарплату напрямую от министерства обороны Израиля. Это показывает, что власти Израиля спонсировали принудительное выселение палестинцев из их домов на оккупированном Западном берегу.

Решение Трампа возвращает свободу действия этим группам, что приветствуется правыми силами в Израиле. Однако международная критика растет. Даже глава внутренней разведки Израиля ШАБАК Ронен Бар назвал действия поселенцев «терроризмом», угрожающим национальной безопасности Израиля.

Позиция Трампа усиливает давление на палестинцев и делает перспективы мирного урегулирования еще более туманными.