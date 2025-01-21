Министр внутренних дел Турции Али Ерликая выступил с заявлением о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Болу, который унес жизни 76 человек. Он подтвердил завершение поисково-спасательных работ и выразил соболезнования семьям погибших и всему народу.

«Поисковые работы завершены. Наше сердце разрывается от боли. Трудно выразить словами нашу скорбь. 76 наших сограждан погибли. Пусть их место будет в раю. Соболезную их семьям и нашему великому народу», — заявил Али Ерликая.

**20:10Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч поделился подробностями расследования пожара, произошедшего в отеле на горнолыжном курорте Болу. Трагедия унесла жизни 66 человек. По словам министра, прокуратура Болу проводит всестороннее расследование:

«Расследование, начатое республиканским прокурором Болу в связи с пожаром, в результате которого погибло 66 наших граждан, проводится всесторонне и с особой тщательностью».

Для работы над делом назначены шесть прокуроров. Уже задержаны четыре человека, включая владельца отеля. Также сформирована группа экспертов, которая занимается определением причин пожара. Тунч отметил, что:

«Продолжаются работы по выявлению причин пожара, которыми занимается группа из пяти экспертов».

Министр выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Также министр подчеркнул, что все усилия направлены на предотвращение подобных трагедий в будущем.

**18:30

В турецком городе Болу произошла трагедия - пожар в отеле Grand Kartal унес жизни 66 человек, еще 51 получил ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая. Инцидент произошел в горнолыжном центре Карталкая, расположенном на вершине гор Кёроглу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на трагедию: «К сожалению, сегодня утром мы получили очень печальную новость из Карталкая в Болу. Сразу после пожара мы направили министров внутренних дел, здравоохранения, труда и социального обеспечения, культуры и туризма для координации необходимых работ».

По словам министра здравоохранения Кемаля Мемишоглу, из 51 пострадавшего один находится в реанимации, 17 уже выписаны из больницы. Очевидцы сообщают, что некоторые постояльцы пытались спастись, связывая простыни и спускаясь по ним из окон 12-этажного здания.

В тушении пожара участвовали пожарные бригады из восьми провинций. Операция продолжалась около 10 часов. Для расследования причин трагедии назначены шесть прокуроров и экспертная комиссия из пяти человек.

Местный суд ввел запрет на публикацию новостей о происшествии, объяснив это необходимостью предотвратить распространение недостоверной информации и защитить родственников погибших.