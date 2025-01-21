Еврокомиссия усилила контроль над социальной сетью X (бывший Twitter), после того как ее владелец Илон Маск выразил поддержку ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) перед парламентскими выборами в Германии, намеченными на 23 февраля.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне в интервью радиостанции France Inter заявил, что санкции могут быть крайне жесткими.

«ЕС применит все правила, предусмотренные законодательством. Санкции могут достигать миллиардов евро. В крайнем случае платформа X может быть заблокирована на территории Евросоюза», — подчеркнул он.

По словам Сежурне, отчет Еврокомиссии будет учитывать все недавние события, включая политическое вмешательство Маска. Он напомнил, что расследование против X было продлено комиссаром ЕС Хенной Вирккунен.

Сежурне также отметил изменения в отношениях Европы и США на фоне инаугурации Дональда Трампа.

«США остаются союзником Европы, но все больше сосредотачиваются на своих интересах, особенно в Тихоокеанском регионе. Настало время осознать необходимость укрепления европейской обороны», — заявил он.

Сежурне предупредил, что администрация Трампа, придерживающаяся политики «языка силы», будет рассматривать любые признаки слабости Европы как ее уязвимость.