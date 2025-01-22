Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения новых атак со стороны России после возможного заключения перемирия потребуется как минимум 200 тыс. миротворцев НАТО. Такое заявление он сделал 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский выступил спустя день после возвращения Дональда Трампа к власти в США. Американский президент ранее обещал завершить войну в Украине за 24 часа. Украинский лидер также призвал европейских лидеров активнее участвовать в защите континента.

Идея привлечения миротворческого контингента для гарантий безопасности активно обсуждается в Европе. «200 тысяч от всех европейцев? Это минимум. Меньше — ничего не получится», — заявил Зеленский в интервью после своего выступления.

Такое количество миротворцев сопоставимо с общей численностью вооруженных сил Франции, которая, по данным Министерства обороны, насчитывала чуть более 200 тыс. человек в 2020 году. Зеленский подчеркнул: столь значительный контингент необходим, учитывая, что численность российских вооруженных сил достигает 1,5 млн человек, а украинская армия составляет лишь половину от этого.

Однако миротворцы — это только часть целого комплекса мер для обеспечения безопасности Украины, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что ведется работа над организацией его встречи с Трампом. «Команды работают над этим, процесс уже идет», — отметил он, но не уточнил, когда конкретно пройдет встреча.

Ранее Трамп заявил о намерении быстро прекратить войну, однако не уточнил, какими средствами он собирается достичь этой цели.

Зеленский категорически отверг возможность удовлетворения российских требований по сокращению украинской армии. По его словам, Владимир Путин хочет, чтобы численность вооруженных сил Украины сократилась в пять раз, но Киев не пойдет на такие уступки. При этом президент призвал Европу стать глобальным игроком, способным самостоятельно обеспечивать мир и безопасность.