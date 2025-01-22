Турецкий лоукостер AJet, «‎дочка»‎ Turkish Airlines (THY), с 23 января запускает прямые рейсы между Стамбулом и Москвой в рамках расширения своей международной сети.

Ежедневные рейсы будут выполняться из аэропорта Сабиха Гекчен на азиатской стороне Стамбула в аэропорт Внуково в Москве. Стоимость билетов начинается от $99 (3527 турецких лир), сообщили в AJet.

С момента первого рейса 31 марта 2024 года AJet добавила 12 международных направлений в свою маршрутную сеть. Авиакомпания заменила AnadoluJet, прежний бюджетный бренд THY, в рамках стратегической реорганизации, направленной на повышение конкурентоспособности и ускорение роста в сегменте бюджетных перевозок.

Добавление рейсов AJet совпадает с активным развитием авиасообщения между Турцией и Россией. Российские авиакомпании в настоящее время выполняют более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам в Турцию. В то же время турецкие авиаперевозчики, включая AJet, планируют увеличить количество рейсов до 629 в неделю по 37 направлениям.

Ключевые маршруты: Стамбул – Москва, Анталья – Москва, Стамбул – Санкт-Петербург и Анталья – Санкт-Петербург. В ближайшее время также планируется запуск рейсов в Саратов, Казань и Екатеринбург.

В рамках недавнего расширения AJet запустила первый рейс в Алжир в начале января, а также открыла направление в Тузлу (Босния и Герцеговина) осенью 2024 года.

В будущем компания планирует значительно увеличить парк самолетов для удовлетворения растущего спроса. Как сообщил генеральный директор AJet Керем Сарп в декабре, компания ведет переговоры с лизинговыми компаниями о добавлении 36 самолетов в следующем году, уделяя особое внимание моделям Airbus. «Мы изучаем варианты лизинга и покупки для поддержки нашего стремительного роста», — отметил Сарп.

Кроме того, AJet намерена расширить свое присутствие на европейских рынках, особенно в Испании, где пока нет рейсов. Дополнительные маршруты из Германии и Италии в Турцию планируются к запуску в летний сезон для удовлетворения высокого спроса со стороны европейских путешественников.