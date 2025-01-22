Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрешение конфликта в Украине возможно только при заключении юридически обязывающих договоренностей. Он не стал уточнять, что именно войдет в эти договоренности.

Лавров подчеркнул, что Россия стремится достичь целей своей «специальной ‎военной операции‎» (так власти РФ называют войну) и устранить причины кризиса.

На пресс-конференции после встречи с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым российский министр отметил: «Мы обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта и подтвердили нашу приверженность достижению целей «‎‎спецоперации». Решить кризис можно, устранив его причины. Это начинают понимать не только в Европе, но и в США».

По словам Лаврова, договоренности о прекращении огня должны быть юридически обязывающими и исключать возможность их нарушения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что готов к мирным переговорам, если Украина частично вступит в НАТО и продолжит получать военную помощь. Однако он подчеркнул, что Киев не откажется от своих территорий — Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Зеленский считает, что их можно вернуть дипломатическим путем после окончания боевых действий.

Россия аннексировала Крым в 2014 году, а Донецкую, Луганскую Херсонскую и Запорожскую области — в 2022 году, ссылаясь на результаты референдумов. Мировое сообщество отказалось признать эти территории российскими. Украина и западные страны не признали эти референдумы, назвав их аннексией.

Президент России Владимир Путин утверждает, что конфликт начался из-за стремления Украины вступить в НАТО. Среди условий для переговоров он назвал вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий частью России, отказ Киева от стремления в НАТО и снятие санкций с российской экономики. Зеленский отверг эти требования, назвав их ультиматумом.

В разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином 22 января Путин отметил, что мир в Украине должен быть долгосрочным и учитывать интересы России.