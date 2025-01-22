Президент США Дональд Трамп анонсировал создание компании Stargate, которая направит 500 млрд долларов на развитие искусственного интеллекта и инфраструктуры. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме в присутствии глав крупнейших технологических компаний.

На первом этапе основные участники проекта — Oracle, OpenAI и SoftBank — инвестируют 100 млрд долларов. К проекту также присоединятся Microsoft, Arm, NVIDIA и инвестфонд MGX из ОАЭ.

«Я думаю, что это будет самый важный проект этой эпохи», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, отметив ключевую роль Трампа в реализации инициативы.

Проект предусматривает создание не менее 100 тыс. рабочих мест и строительство центров обработки данных по всей стране. Первый дата-центр уже возводится в Техасе.

Работа над Stargate велась еще до анонса: по данным The Information, переговоры между компаниями начались два года назад. Проект получил особую актуальность после успеха ChatGPT в 2022 году и последовавшего за этим бума инвестиций в сферу ИИ.

Инициатива Трампа продолжает курс предыдущей администрации: одним из последних решений бывшего президента Джо Байдена стало введение ограничений на экспорт чипов для ИИ с целью сохранения американского лидерства в отрасли.