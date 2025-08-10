ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Токаев предложил Азербайджану и Армении казахстанскую площадку
Президент Казахстана отметил, что подписанное Баку и Ереваном соглашение открывает новые перспективы международного сотрудничества на Кавказе
Токаев предложил Азербайджану и Армении казахстанскую площадку
Касым-Жомарт Токаев / AP
10 августа 2025 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил Астану в качестве площадки для продолжения переговоров между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на официальном сайте главы казахстанского государства.

Сообщается, что в ходе разговора Токаев поздравил Алиева с подписанием в Вашингтоне Декларации о мирном урегулировании, достигнутом при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он отметил, что документ полностью соответствует принципам международного права и резолюциям ООН, а также отвечает интересам обеих стран и открывает новые перспективы международного сотрудничества на Кавказе.

Алиев, в свою очередь, поблагодарил за поздравления и подчеркнул историческое значение достигнутых договоренностей.

Читайте также

По данным пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая, 11 августа Токаев проведет также телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в пятницу 8 августа подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа. Эксперты называют данное событие важным шагом на пути к подписанию всеобъемлющего мирного договора между двумя странами.

СвязанныеTRT Global - Когда будет опубликован текст азербайджано-армянского мирного соглашения?
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us