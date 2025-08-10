Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил Астану в качестве площадки для продолжения переговоров между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на официальном сайте главы казахстанского государства.

Сообщается, что в ходе разговора Токаев поздравил Алиева с подписанием в Вашингтоне Декларации о мирном урегулировании, достигнутом при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он отметил, что документ полностью соответствует принципам международного права и резолюциям ООН, а также отвечает интересам обеих стран и открывает новые перспективы международного сотрудничества на Кавказе.

Алиев, в свою очередь, поблагодарил за поздравления и подчеркнул историческое значение достигнутых договоренностей.