Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым предложил Астану в качестве площадки для продолжения переговоров между Баку и Ереваном. Об этом сообщается на официальном сайте главы казахстанского государства.
Сообщается, что в ходе разговора Токаев поздравил Алиева с подписанием в Вашингтоне Декларации о мирном урегулировании, достигнутом при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он отметил, что документ полностью соответствует принципам международного права и резолюциям ООН, а также отвечает интересам обеих стран и открывает новые перспективы международного сотрудничества на Кавказе.
Алиев, в свою очередь, поблагодарил за поздравления и подчеркнул историческое значение достигнутых договоренностей.
По данным пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая, 11 августа Токаев проведет также телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Напомним, что лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в пятницу 8 августа подписали в Вашингтоне совместную трехстороннюю декларацию о мире в присутствии президента США Дональда Трампа. Эксперты называют данное событие важным шагом на пути к подписанию всеобъемлющего мирного договора между двумя странами.