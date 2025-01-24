Президент США Дональд Трамп распорядился отозвать охрану, выделенную Майку Помпео, Брайану Хуку и Джону Болтону. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Решение принято вопреки предупреждениям о высокой степени риска, связанным с угрозами из Ирана.

Согласно данным издания, охрана Помпео и Хука, предоставленная Госдепартаментом, была отозвана во вторник. Днем ранее телохранителей лишился Джон Болтон.

The New York Times напоминает, что Помпео и Хук имели отношение к авиаудару США в Багдаде 3 января 2020 года, в результате которого погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Революционной гвардии Ирана генерал Касем Сулеймани.

Трамп, по данным источников издания, также остается под угрозой в связи с этим инцидентом. Его советники неоднократно подчеркивали серьезность ситуации в период между его президентскими сроками.

Ранее разведывательное сообщество США оценило уровень риска для Помпео, Хука и Болтона как крайне высокий, что стало основанием для предоставления им охраны в период администрации Джо Байдена. Однако Трамп решил отказаться от этой меры.

В августе 2023 года Министерство юстиции США обвинило члена Революционной гвардии Ирана в планировании убийства Джона Болтона. Также поступала информация об аналогичных угрозах в адрес Майка Помпео и Брайана Хука.

Высокопоставленным должностным лицам США, за исключением экс-президентов и их супруг, редко предоставляется постоянная защита. Однако в данном случае серьезность угроз стала исключением, пока Трамп не решил прекратить предоставление охраны.