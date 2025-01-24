Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать продление санкций ЕС против России, если Украина не восстановит транзит российского газа и не предоставит гарантии по поставкам нефти. В интервью радио Kossuth он заявил, что Европа должна учитывать интересы Центральной Европы, а не только Киева.

«Украинцы пытаются нас подставить, если говорить мягко», — сказал Орбан, подчеркнув, что, хотя Венгрия получает газ по TurkStream и не зависит от украинского маршрута, прекращение транзита привело к росту цен на топливо в стране.

Орбан настаивает, что санкции против России уже обошлись Венгрии в 19 миллиардов евро и требуют пересмотра. «Я нажал на ручной тормоз и попросил европейских лидеров осознать, что так дальше нельзя», — заявил он.

По его мнению, помощь Украине не должна означать перекрытие энергетических маршрутов. «Если вы хотите помощи, в том числе в санкциях против России, откройте газовый маршрут», — сказал Орбан, добавив, что ЕС также должен потребовать от Киева гарантий по нефти, которая до сих пор транспортируется из РФ через территорию Украины.

Санкции ЕС против России истекают 31 января и требуют единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Венгрия уже заблокировала их продление на переговорах в Брюсселе, сославшись на угрозу энергетической безопасности, о чем в пятницу написал Bloomberg. Теперь обсуждение будет вынесено на уровень глав МИД.

ЕС рассматривает возможность использования национального бельгийского закона 1994 года, который позволяет замораживать иностранные активы в случае угрозы международной безопасности. Этот механизм может быть применен для сохранения санкций против России даже без единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, если Венгрия продолжит блокировать их продление.