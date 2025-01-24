Сотни вынуждены были покинуть лагерь беженцев в Дженине на фоне продолжающейся масштабной военной операции Израиля на оккупированном Западном берегу.

«Сотни людей начали покидать лагерь после того, как израильская армия через громкоговорители на дронах и военных машинах приказала им эвакуироваться», — сообщил губернатор Дженина Камаль Абу аль-Руб.

Однако израильская армия в комментарии для AFP заявила, что «не располагает информацией о каких-либо приказах об эвакуации жителей Дженина».

По данным Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), израильские силы применяют «современные виды вооружения и методы ведения войны, включая авиаудары». Лагерь практически стал «непригодным для жизни», а с прошлого месяца из района были вынуждены бежать около 2 тыс. семей.

Житель Дженина Салим Саади, чей дом находится на окраине лагеря, подтвердил, что военные дали жителям время на эвакуацию с 9:00 до 17:00.

Израиль начал операцию в Дженине 21 января, заявляя, что цель — ликвидировать палестинских боевиков в лагере и городе. Наступление началось всего через несколько дней после заключения соглашения о прекращении огня в Газе.

По данным палестинского Минздрава, за время рейда израильские силы убили не менее 10 человек, еще 40 получили ранения.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция, получившая название «Железная стена», направлена на «уничтожение терроризма» в городе, который считается оплотом вооруженного сопротивления израильской оккупации.

По информации агентства Wafa, израильские военные также поджигают дома в Дженине, в том числе постройки в лагере беженцев и рядом с мечетью аль-Асир.

Кроме того, за последние сутки были задержаны еще 22 палестинца в ходе рейдов по Западному берегу.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия применяет в Дженине методы, опробованные во время войны в Газе. По его словам, текущая операция знаменует собой «новый этап» военной стратегии Израиля на Западном берегу.