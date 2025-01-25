Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 26 января посетит Багдад с официальным визитом. В рамках поездки он встретится с президентом Ирака Абдуллатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Шией Судани, председателем парламента Махмудом Машхадани и вице-премьером, министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Главными темами обсуждения станут укрепление двусторонних отношений, текущая региональная повестка, борьба с терроризмом и экономическое сотрудничество.

Министр Фидан подтвердит готовность Турции к углублению отношений с Ираком на основе позитивной повестки и в институциональных рамках. Также он подчеркнет важность механизмов сотрудничества, созданных после исторического визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак в апреле 2024 года.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. Фидан выразит удовлетворение решением Ирака объявить PKK запрещенной организацией и подтвердит ожидания Турции о полном устранении этой террористической группы с территории Ирака. Министр также подчеркнет, что PKK является угрозой не только для Турции, но и для всего региона, и призовет к совместным действиям стран региона против этой опасности.

Обсуждения затронут региональную стабильность, включая усилия Ирака по сохранению безопасности и предотвращению негативных последствий от ситуации в Сирии и действий Израиля в регионе.

Важным аспектом переговоров станет укрепление экономического сотрудничества. Турция рассчитывает устранить искусственные барьеры для двусторонней торговли и активизировать реализацию стратегически важного проекта «Путь развития», который является приоритетом для обеих стран.

Министр Фидан также поднимет вопрос о правах туркменов в Ираке, особенно в Киркуке, подчеркнув необходимость удовлетворения их политических и социальных ожиданий, а также обеспечения их безопасности.

Турция и Ирак имеют глубокие исторические и культурные связи, а также значительный уровень торгового сотрудничества, объем которого достигает 20 млрд долларов. Последние годы ознаменовались значительным прогрессом в двусторонних отношениях, особенно в области безопасности и борьбы с терроризмом.