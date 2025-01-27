Администрация президента Дональда Трампа начала масштабную реформу Агентства США по международному развитию (USAID). В субботу более 10 тыс. сотрудников получили служебную записку, в которой излагаются новые принципы работы: отныне агентство будет действовать по принципу «Америка прежде всего».

Эти изменения сопровождались указом президента о полной приостановке внешней помощи сроком на 90 дней. Как указано в записке, все программы подвергнутся тщательному пересмотру, а исключения возможны только по согласованию с руководством USAID и государственным секретарем Марко Рубио.

Особо подчеркивается, что исключения должны быть обоснованы жизненно важной необходимостью, иначе помощь не будет возобновлена. Документ также запрещает любые коммуникации с другими федеральными ведомствами без согласования с руководством агентства.

Подрядчикам уже разосланы распоряжения о прекращении работ и замораживании контрактов. Любые попытки саботажа директив будут наказываться дисциплинарно, подчёркивается в документах.

С момента вступления в должность Дональд Трамп активно реализует свои предвыборные обещания, направленные на реформирование федеральных структур. Среди прочего, сотни сотрудников были переведены на другие должности или уволены.

В 2023 финансовом году США выделили на оказание внешнеэкономической помощи 72 млрд долларов, оставаясь крупнейшим мировым донором. По данным ООН, США обеспечили 42% всей гуманитарной помощи, зафиксированной организацией.

USAID и Белый дом пока не дали официальных комментариев по поводу этих изменений.