Посольство Казахстана выступило с заявлением в связи с ужесточением миграционной политики США, направленной на сокращение нелегальной миграции и усиление контроля за границами. Новые меры коснутся иностранцев, которые находятся на территории США без действующих виз или вида на жительство (гринкарты).

Американские власти вводят жесткие меры принудительного воздействия, включая заключение под стражу, депортацию и запрет на повторный въезд в страну. Кроме того, нелегальные мигранты лишаются социальных пособий, разрешений на работу и других льгот.

В заявлении посольства отмечается, что иностранным гражданам предоставлена возможность добровольного выезда из США, чтобы избежать депортации.

«Обращаем внимание, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране (отсутствие действующей визы, вида на жительство и других документов), возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США», — говорится в сообщении.

В первый же день своего второго президентского срока Трамп объявил нелегальную миграцию национальной чрезвычайной ситуацией, поручив военным помочь в обеспечении безопасности границ, а также подписал указы о запрете на подачу новых заявок на убежище и ужесточении правил получения гражданства для детей мигрантов, рожденных в США.

«Рейсы по депортации начались», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт в посте на X.