Миллиардер Билл Гейтс подверг резкой критике действия Илона Маска, назвав его поддержку ультраправых политиков и попытки вмешательства в политику других стран «безумной дичью». Особое возмущение вызвала недавняя серия необоснованных нападок Маска на британских политиков и его нацистское приветствие на митинге, после которого он отшучивался словесными играми со словом «нацист».

«Ты хочешь продвигать правых, но говоришь, что Найджел Фараж недостаточно правый, – заявил Гейтс. – Ты поддерживаешь АдГ<...> Это безумная дичь».

Сооснователь Microsoft отметил, что его коллега-миллиардер «очень умен», но злоупотребляет своим влиянием. «Действительно безумие, что он может дестабилизировать политическую ситуацию в разных странах. Думаю, в США иностранцам запрещено жертвовать деньги на политику; возможно, другим странам стоит принять меры, чтобы супербогатые иностранцы не искажали их выборы», — поделился мнением Гейтс.

Гейтс также рассказал о своей недавней трехчасовой встрече с Трампом в Мар-а-Лаго, где обсуждал вопросы ВИЧ, полиомиелита и ядерной энергетики. «В каком-то смысле он [Трамп] чувствует себя более комфортно и уверенно, чем когда-либо в жизни», – отметил Гейтс, добавив, что встреча с самым влиятельным человеком в мире стоила того, учитывая его возможности повлиять на финансирование борьбы с ВИЧ и искоренение полиомиелита.