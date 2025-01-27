Новое правительство Сирии приняло решение снизить таможенные пошлины на 269 видов турецких товаров, включая куриные яйца, муку, кукурузу, молочные продукты, металлопрокат и средства гигиены. Подобное решение было принято после консультаций с делегацией из Турции на прошлой неделе, заявил на церемонии празднования Всемирного дня таможни министр торговли Турции Омер Болат.

Чиновник заявил о начале новой фазы в турецко-сирийских отношениях после падения «старого режима». По его словам, 11 января Сирия ввела единый таможенный режим для всех стран мира, что вызвало некоторую путаницу из-за «злонамеренных искажений».

«Утверждения о том, что это было решение, направленное против Турции, абсолютно безосновательны», — заявил Болат, опровергая появившиеся ранее слухи о дискриминационной политике Сирии в отношении Анкары.

Министр также категорически отверг обвинения в том, что Турция ведет торговлю с Сирией через территорию Северного Ирака. «Утверждения о том, что экспорт через КПП Хабур в Северный Ирак идет в Сирию и приносит выгоду террористическим организациям - это уродливая и безосновательная клевета», — подчеркнул он.

По словам Болата, в 2024 году общий объем турецкого экспорта товаров составил 262 млрд долларов, а экспорт услуг достиг 114 млрд долларов. Через турецкие таможенные пункты прошло товаров на сумму 606 млрд долларов и услуг на 170 млрд долларов.